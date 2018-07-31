قائد الحرس الثوري: رئيس إيران لن يجتمع مع ترامب مطلقًا

رفض قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري اليوم الثلاثاء، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبدئي بإجراء محادثات مع طهران، قائلًا:”إن إيران ليست كوريا الشمالية”.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن جعفري، قوله:”السيد ترامب، إيران ليست كوريا الشمالية كي تقبل عرضك بعقد اجتماع، وحتى رؤساء الولايات المتحدة الذين سيأتون بعدك لن يروا هذا اليوم”.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب، قد قال أمس الاثنين، إنه على استعداد للقاء الرئيس الإيراني دون شروط مسبقة لبحث كيفية تحسين العلاقات، بعدما ألغى ترامب الاتفاق النووي مع إيران الذي أُبرم العام 2015.