الخارجية الإيرانية: عرض ترامب بالتفاوض يتناقض مع أفعاله

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاوض مع طهران يتناقض مع أفعاله، إذ تفرض واشنطن عقوبات على إيران وتضغط على دول أخرى لتجنب التجارة معها.

ورد المتحدث بهرام قاسمي اليوم الثلاثاء، على دعوة الرئيس الأمريكي للحوار مع الإيرانيين، قائلًا إن “للحوار شروط وأدبيات وقوانين، وهو ما لم نلمسه في سلوكيات الرئيس دونالد ترامب وفريقه الحكومي ضد إيران”، مشيرًا إلى أن “إيران تحترم الاتفاقيات والمعاهدات، وهذا ما أثبته الاتفاق النووي”.

وتابع، “يجب أن نرى ما إذا كان رئيس الولايات المتحدة سيغير سلوكياته وأدبياته ضد الشعب الإيراني ويتخلى عن منطق التهديد، لكن منطق وزير خارجيته بعد دعوته للحوار مع إيران، لم يتغير وهي علامة على الارتباك في السياسة الخارجية الأمريكية”.

وتساءل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، “كيف يمكن لترامب أن يثبت أن كلامه البارحة نابع من إرادة حقيقية وليس غوغائية، في حين تواصل وزارة الخزانة الأمريكية التحرك بين البلدان الأخرى، لمنع تعاون تلك البلدان مع إيران اقتصاديًا وتجاريًا”.

وشدد بهرام قاسمي، على أن “العقوبات والضغط هي عكس الحوار الذي يتطلب الاحترام المتبادل والالتزام بالالتزامات الدولية”.