رغم تصريحات ترامب.. بومبيو لن يلتقي نظيره الإيراني باجتماع “آسيان” في سنغافورة

بعد يوم واحد من عرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة، استبعدت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن يلتقي الوزير مايك بومبيو نظيره الإيراني محمد جواد ظريف خلال اجتماع دول جنوب شرق آسيا “آسيان” في سنغافورة، مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، على لسان مسؤول رفيع المستوى فيها: إن “الوزير مايك بومبيو لن يلتقي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، خلال اجتماع لدول جنوب شرق آسيا في سنغافورة“، وفق رويترز.

وأشار المسؤول الأمريكي، في سياق الحديث عن زيارة بومبيو إلى سنغافورة وإندونيسيا وماليزيا، إلى أن “إيران ليست عضوًا في أي من التجمعات المتعددة الأطراف؛ وبالتالي لا توجد أي خطط لأي لقاء مع إيران”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، يوم أمس الإثنين، إنه مستعد للاجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني بدون شروط مسبقة؛ لبحث سبل تحسين العلاقات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، قائلًا: “إذا كانوا يريدون اللقاء فسوف نلتقي”.

وعندما سُئل في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عما إذا كان مستعدًا للاجتماع بروحاني قال ترامب: “سألتقي مع أي شخص. أنا مؤمن بالاجتماعات”، خاصة في الحالات التي يكون فيها خطر الحرب قائمًا.

وردًا على ذلك، أفادت إيران بأن على الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب في مايو/ أيار، وذلك من أجل تمهيد الطريق لإجراء محادثات مع الجمهورية الإسلامية.