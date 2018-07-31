إيرانيون يتظاهرون ضد نظام خامنئي ويمجدون “الشاه” (فيديو)

شهدت محافظة أصفهان وسط إيران، اليوم الثلاثاء، احتجاجات مناهضة للنظام الإيراني؛ بسبب موجة التضخم وغلاء الأسعار، في ظل انهيار غير مسبوق تشهده العملة المحلية، بحسب ما أفادت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات.

وقالت القناة: إنّ “مجموعة من رجال الأعمال وسائقي الشاحنات بمحافظة أصفهان تظاهروا، اليوم، في وسط المحافظة؛ احتجاجًا على موجة التضخم وارتفاع الأسعار وانتشار البطالة”، مضيفة أنّ “المتظاهرين رددوا شعارات مجَّدت نظام الشاه الراحل محمد رضا بهلوي”.

وفي سياق متصل، تناقلت مواقع إخبارية عبر تطبيق “تلغرام”، أنّ الاحتجاجات تركزت في بلدة أمير كبير الصناعية بحي شابور الجديد بمحافظة أصفهان.

وأظهر مقطع فيديو المتظاهرين وهم يرددون شعارات “الموت للغلاء، الموت للبطالة، الموت لعديم الغيرة”، كما هتف آخرون “الرحمة على الشاه” و”الموت للديكتاتور”، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.

تجمع اعتراضی گروهی از کسبه و رانندگان در خیابان شاپور جدید در #اصفهان، امروز ۹ مرداد ۹۷

“در اعتراض به گرانی و بیکاری و وضعیت اقتصادی”

معترضان شعار می‌دهند: «مرگ بر گرانی، مرگ بر بیکاری، مرگ بر بی‌غیرت» pic.twitter.com/086X6uotYW — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) July 31, 2018

وقال موقع “آمد نيوز” المعارض: إنّ قوات الشرطة ترافقها مكافحة الشغب كانت قريبة من المتظاهرين الذين يهتفون ضد النظام ويترحمون على نظام الشاه الذي سقط عام 1979 بعد ثورة قام بها الراحل روح الله الخميني، وأسس نظامًا يقوده رجال الدين.

وفي سياق متصل، انطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج بمسيرات شعبية مناهضة للنظام في عدد من المحافظات والمدن، منها “شيراز وزنجان وتبريز وبوشهر وانديمشك ودزفول وكرج ومازندان”؛ احتجاجًا على الغلاء وتفشي البطالة وانهيار العملة المحلية.