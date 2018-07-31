تايلاند تطلب رسميًا من بريطانيا تسليم رئيسة الوزراء السابقة

طلبت تايلاند رسميًا، من بريطانيا اليوم الثلاثاء، تسليم رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شيناواترا التي فرت من البلاد أغسطس/ آب الماضي بعد توجيه تهمة الإهمال لها، ونتج عنها تكبيد الدولة خسائر بمليارات الدولارات.

وقال رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا اليوم، إن بلاده طلبت من بريطانيا تسليم رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شيناواترا التي أطيح بحكمها في انقلاب العام 2014، وحكم عليها غيابيًا بالسجن بتهمة الإهمال.

واعتبر برايوت أن الطلب إجراء ضروري بين البلدين اللذين تربطهما اتفاقية تبادل سجناء.

وأضاف “لا يمكننا الذهاب لاعتقال الناس في الخارج، لذلك فالأمر يرجع إلى هذه الدولة في اعتقالها وإرسالها إلينا”.

وفرت ينغلوك من البلاد في أغسطس/ آب الماضي لتجنب سجنها بسبب خطة لدعم الأرز تسببت في خسائر بمليارات الدولارات، ونفت ينغلوك ارتكاب أي مخالفة وقالت إن محاكمتها لها دوافع سياسية.

وحكمت المحكمة العليا على ينغلوك غيابيًا في سبتمبر/ أيلول الماضي بالسجن لمدة 5 سنوات.

وكانت ينغلوك وشقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا في قلب صراع على السلطة هيمن على الساحة السياسية في تايلاند لأكثر من 10 أعوام بين الملكيين التقليديين ونخبة الجيش في مواجهة أسرة شيناواترا وأنصارها في ريف البلاد الشمالي والشمالي الشرقي.

ولم يتضح على الفور لماذا انتظرت الحكومة حتى الآن قبل أن تطلب تسليم ينغلوك أو كيف سترد بريطانيا.