إيران.. مسؤول يثير سخرية على “تويتر” بعد تعهده بأسر 100 ألف جندي أمريكي

سخر نشطاء إيرانيون، يوم الثلاثاء، من تصريحات أطلقها سكرتير ما يسمى بمجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، الجنرال محسن رضائي، توعد فيها واشنطن بأسر 100 ألف جندي أمريكي في حال اندلاع الحرب.

وقال رضائي في مقابلة مع القناة الأولى في التلفزيون الإيراني، يوم الثلاثاء: “إذا ذهبنا إلى حرب مع الولايات المتحدة، فسيتم أسر أول 100 ألف جندي أمريكي”.

وأوضح أنه “في الأسبوع الأول من الحرب سيتم أسر ألف جندي أمريكي، وإذا استمرت الحرب عدة أيام سيتضاعف العدد وسيكون عدد الأسرى 100 ألف جندي أمريكي”.

وأضاف أنه “سيكون على واشنطن حينها دفع مليارات الدولارات مقابل تحرير كل جندي، وستُحل المشكلة الاقتصادية في إيران”.

وتعليقًا على ذلك، قال المغرد الناشط أمين سبتي عبر حسابه على “تويتر”: “قلتم مرارًا وتكرارًا وكل ذلك أكاذيب مللنا منها”، داعيًا محسن رضائي الذي وصفه بـ”عدو الإنترنت وتويتر” إلى “وقف استخدام المنصات الاجتماعية في نشر أكاذيبه”.

أما المغرد جبين شناس فقد قال متهكمًا إن “محسن رضائي لم يخبرنا متى تبدأ الحرب ونقوم بأسر القوات الأمريكية”.

من جانبه، اعتبر الناشط مصطفى حسيني أن “محسن رضائي لا يفهم في الشؤون العسكرية، فأمريكا لن تدخل معنا في حرب عسكرية برية على الأرض، وإنّما ستقوم باستخدام الطائرات المتطورة، كيف لشخص يفكر بهذه الطريقة وهو عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام”.