دي ميستورا يجري محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على اللجنة الدستورية بسوريا

يعتزم المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إجراء محادثات مع إيران وروسيا وتركيا في سبتمبر/ أيلول المقبل، لـ”الشروع في وضع اللمسات الأخيرة على لجنة تهدف إلى صياغة دستور سوري جديد”.

وبحسب بيان، صدر اليوم الثلاثاء، تلقى دي ميستورا، الذي يشارك في محادثات في روسيا مع القوى الثلاث تستمر لمدة يومين، قوائم من الحكومة السورية والمعارضة بأسماء المرشحين المقترحين للجنة الدستورية.

وأضاف البيان أن “المبعوث الخاص يتطلع لإجراء مشاورات رسمية مع الدول الثلاث، في أوائل شهر سبتمبر/ أيلول في جنيف، لكي يبدأ في وضع اللمسات الأخيرة على اللجنة الدستورية”.