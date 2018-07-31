وسط أنباء عن وساطة عمانية بين طهران وواشنطن.. يوسف بن علوي يزور إيران الجمعة

ترددت خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء عن وساطة تقوم بها سلطنة عمان بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت وكالة أنباء إيرانية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، سوف يزور طهران يوم الجمعة المقبل.

ونقلت وكالة أنباء “تابناك” التابعة لسكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، عن مصادر خاصة قولها: إن “وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، سيصل إلى العاصمة طهران الجمعة المقبلة”، دون الكشف عن طبيعة هذه الزيارة.

وربطت أوساط دبلوماسية في الولايات المتحدة زيارة وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي إلى واشنطن، ولقائه بوزير الدفاع جيمس ماتيس الجمعة الماضية، بمساعٍ إيرانية للتهدئة، وفتح قناة تواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعلّقت الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، على أنباء ترددت عن وساطة يقوم بها وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي، بين طهران وواشنطن أثناء زيارة يجريها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وردًا على سؤال عن زيارة بن علوي إلى واشنطن للوساطة مع طهران، قال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي: إنه “لا علم لدي حول مضمون المحادثات، وأهداف زيارته إلى أمريكا”.

وأضاف قاسمي، بحسب وكالة “فارس” الإيرانية: أن “علاقاتنا مع سلطنة عُمان مستمرة وجيدة ونحن على اتصال دائم مع بعضنا البعض”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه “جاهز للقاء روحاني في أي مكان وزمان يناسبهم دون شروط مسبقة”، مضيفًا “أنا من أنصار التحاور واللقاء مع الآخرين، كما أثبتنا ذلك مع كوريا الشمالية وروسيا”.

وذكر البيت الأبيض أنه حتى على الرغم من أن الرئيس “منفتح على الحوار والمفاوضات”، فإن ذلك لا يعني أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات أو ستستعيد العلاقات الدبلوماسية والتجارية.