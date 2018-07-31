مقتل 10 أشخاص بانفجار سيارة عند نقطة تفتيش في الفلبين

أسفر انفجار سيارة مفخخة عن مقتل 10 أشخاص على الأقل بانفجار سيارة “فان” عند نقطة تفتيش عسكرية في جنوب الفلبين المضطرب، اليوم الثلاثاء.

وذكر مسؤول بجزيرة “باسيلان” أن الانفجار وقع بعد لحظات من إيقاف جنود للمركبة وتحدثهم إلى السائق.

وقتل جندي و5 متشددين و4 مدنيين، بينهم أم وطفل، وأصيب الآخرون لكن لم يتضح بعد العدد الدقيق للضحايا.

وباسيلان هي معقل جماعة “أبوسياف”، التي تشتهر بالخطف وقطع الطرق وكانت مقر “الأمير” السابق لتنظيم داعش في جنوب شرق آسيا والذي قتل العام الماضي.

وتفجير المركبات نادر للغاية في جنوب الفلبين على الرغم من العنف الانفصالي والإسلامي وعدم الاستقرار منذ عقود؛ ما اجتذب متطرفين أجانب.

وقال اللفتنانت كولونيل مون ألمودوفار، قائد وحدة من الحراس الكشافة في المنطقة، لقناة (إيه.إن.سي): “نحن لا نعرف ماذا كان الهدف لكن التفجير حدث قبل الوقت المخطط له”.

وقال حاكم باسيلان جيم ساليمان، إنه تلقى تقارير تفيد بمسؤولية أبو سياف عن الحادث، لكنه لم يخض في التفاصيل، بحسب “رويترز”.