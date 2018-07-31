مسؤول إيراني يدعو ترامب للعودة إلى الاتفاق النووي قبل الحوار مع طهران

دعا حميد أبو طالبي مساعد مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني للشؤون السياسية، الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى العودة للاتفاق النووي الذي أعلن انسحابه منه في الثامن من مايو/ أيار الماضي، قبل الدعوة للحوار مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال أبو طالبي في حسابه الرسمي عبر “تويتر”، ردًا على إعلان ترامب استعداده للحوار مع الرئيس حسن روحاني دون شروط مسبقة: “عليهم الابتعاد عن اللغة العدائية مع طهران والعودة إلى الاتفاق النووي”.

وأضاف: “أمريكا تريد إجراء لقاء مع إيران دون شروط مسبقة.. على من يؤمن بالحوار أن يحترم الشعب الإيراني قبل كل شيء” وقال الرئيس الأمريكي أمس الاثنين، إنه “جاهز للقاء روحاني في أي مكان وأي زمان يناسبانه دون شروط مسبقة”، مضيفًا “أنا من أنصار التحاور واللقاء مع الآخرين كما أثبتنا ذلك مع كوريا الشمالية وروسيا”.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايو بومبيو، في مقابلة مع قناة “CNBC” الأمريكية، تأييده لدعوة ترامب للحوار مع الإيرانيين.

وكانت الخارجية الإيرانية ردَّت عبر المتحدث باسمها بهرام قاسمي في وقت سابق، بالقول إن “الظروف غير متاحة لإجراء مباحثات بين إيران وأمريكا في ظل الخطوات العدائية التي تتخذها واشنطن، وأمامنا مسافة طويلة للوصول إلى مرحلة المباحثات معها”.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الرئيس الإيراني حسن روحاني أو المرشد علي خامنئي، أعلى سلطة في البلاد.

وتأتي هذه الدعوة من ترامب في ظل تزايد التهديدات بين طهران وواشنطن الأسبوع الماضي، فيما تعتزم الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات صارمة ضد طهران.