عمال سكك الحديد في تبريز بإيران يحتجون على تأخر رواتبهم (صور)

نظم عمال شركة سكك الحديد، في محافظة “تبريز” الواقعة شمال شرق إيران، اليوم الإثنين، احتجاجات على تأخر دفع رواتبهم منذ 4 أشهر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العمالية “إيلنا”.

وقالت الوكالة: إن “العمال قطعوا طريق سكك الحديد الذي يربط محافظة تبريز بباقي المحافظات الأخرى، من بينها العاصمة طهران”، مشيرة إلى أن “المحتجين طالبوا بدفع رواتبهم المتأخرة منذ 4 أشهر، ومرددين شعارات مناهضة لوزارة النقل وإدارة الشركة”.

من جهته، طالب علي رضا راستكو حاكم محافظة “تبريز”، خلال مقابلته للعمال، بإنهاء احتجاجاتهم، ووعدهم بالنظر في مطالبهم.

ووعد راستكو، خلال كلمة أمام المتظاهرين بدفع رواتب العاملين في إدارة سكك الحديد خلال اليومين المقبلين، متهمًا “إدارة سكك الحديد بالعمل على إثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد؛ بسبب تعاقدهم مع هؤلاء العمال وعدم دفع رواتبهم”.

وأكد المسؤول الإيراني أن “هؤلاء المتظاهرين لديهم كامل الحق في الحصول على رواتبهم”.

وكان عمال في الشركة بمدينة “نيشابور” شمال شرق إيران، تظاهروا أمس، وقطعوا الطريق الذي يربط محافظة “مشهد” بباقي المدن الإيرانية؛ بسبب تأخر الجهات الحكومية بدفع رواتبهم.

وتمر إيران بأزمة اقتصادية خانقة جراء العقوبات الأمريكية والحصار الذي يفرض على جميع القطاعات الحكومية، ما جعل حكومة الرئيس، حسن روحاني، غير قادرة على دفع رواتب بعض المؤسسات الحكومية.