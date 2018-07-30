انتشار أمني في طهران بالتزامن مع دعوة للتظاهر بسبب الأوضاع الاقتصادية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بأن قوات الأمن انتشرت في عدد من مناطق طهران، بالتزامن مع دعوة للتظاهر أمام سوق العاصمة المركزي، احتجاجًا على الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية يوم أمس.

وقالت قناة “صوت الشعب” إن “قوات أمنية تستقل سيارات ودراجات نارية انتشرت بشكل واسع في مناطق مختلفة من طهران منها السوق المركزي المعروف بـ(البازار)، وشارعي ولي عصر وأفريقيا بالإضافة إلى مناطق في جنوب العاصمة”.

ويأتي الانتشار الأمني في ظل دعوة أطلقها ناشطون في بازار طهران في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، لتنظيم احتجاجات ضد الحكومة على خلفية انهيار العملة المحلية.

ودعت صحيفة إيرانية رسمية، اليوم الاثنين، النظام إلى ما وصفته بـ”إعدام رؤوس المفسدين الاقتصاديين الذين يساهمون بانهيار العملة الوطنية مستغلين العقوبات الأمريكية”.

وبلغ سعر صرف الدولار الواحد في سوق طهران حتى مساء أمس الأحد 12 ألف تومان، وهو انهيار غير مسبوق لم تعهده إيران حتى في ظل العقوبات الغربية قبل التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2012.