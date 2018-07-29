مقتل 11 من طالبان في عمليات للجيش جنوب أفغانستان

لقي 11 مسلحًا من حركة طالبان، مصرعه ، الأحد، في عمليات للجيش بولاية هلمند جنوبي أفغانستان.

وأكد مصدران عسكرين مقتل المسلحين التابعبين لطالبان مشيرين إلى ان هناك قيادين اثنين بين القتلى.

ونقلت وكالة “باجهوك” المحلية ، عن عبد السلام أفغان، المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند قوله “إن قوات الأمن شنّت حملة مداهمات في مقاطعة ناد علي، بالولاية، في وقت متأخر السبت”.

وقال أفغان إن 8 مسلحين، بينهم القياديان ملا زكي، وملا نصار، قتلوا، فيما أصيب 4 آخرين بجروح.

وقال نائب المتحدث العسكري في الجيش الأفغاني نواب شاه زدران، إن 3 مسلحين قتلوا في العمليات التي نفذها الجيش في قرى مهاجر بازار، وحاجي عزيز، وحجي قيوم، وآدم خان، في مقاطعة غريشك، بهلمند.