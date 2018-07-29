بقرار من محكمة أمن الدولة.. إيران تعتقل الزعيم الإصلاحي شكوري راد

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، الأحد، أمين عام “حزب اتحاد الشعب الإيراني” الزعيم الإصلاحي علي شكوري راد.

وقالت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات الإيرانية، عبر “تلغرام”، الأحد، إن “الزعيم السياسي الإصلاحي وأمين عام حزب اتحاد الشعب علي شكوري راد، اعتقل بقرار من محكمة أمن الدولة في طهران”.

ونقلت القناة عن مصادر سياسية إصلاحية قولها، إن “علي شكوري راد كان يحضر اجتماعًا لبعض القيادات الإصلاحية، وأثناء خروجه من مكان الاجتماع في طهران، قامت قوة أمنية باعتقاله بذريعة وجود أمر من محكمة أمن الدولة”.

وفي مطلع أيلول/ سبتمبر 2015، أطلقت طهران سراح السياسي علي شكوري راد، بعد مطالبته بالإفراج عن زعماء التيار الإصلاحي المعتقلين، وهما مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذان يخضعان للإقامة الجبرية منذ العام 2011.

وانتخب حزب “اتحاد الشعب الإيراني الإصلاحي”، في أول مؤتمر له في طهران عام 2015، راد، رئيسًا له.

وكان الحزب نال ترخيصًا من السلطات ليمارس نشاطه السياسي، في آذار/ مارس الماضي 2015، لكن أصوليين انتقدوا مشاركة شخصيات إصلاحية في تأسيس الحزب، إذ اعتبروها إحياء للأحزاب المعادية.

وأطلقت السلطات الإيرانية في 24 كانون الثاني/ يناير من عام 2011، سراح الزعيم الإصلاحي راد الذي سجن بتهمة ممارسة الدعاية ضد النظام، عقب المشاركة بالاحتجاجات المناهضة للنظام بتهمة تزويره نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009.