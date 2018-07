إثيوبيا تشيع “سمنجاو بقلي” مدير مشروع سد النهضة

قال ناشطون بمواقع التواصل، إن الأعداد التي خرجت، اليوم الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ للمشاركة في تشييع جثمان مدير مشروع سد النهضة “سمنجاو بقلي” (53 عامًا) قياسية، وسط حضور رسمي كبير.

وعثرت السلطات على بقلي مقتولًا بطلق ناري في الرأس في سيارته، يوم الخميس، في الميدان الرئيسي في العاصمة.

وقالت الشرطة إنها عثرت على مسدس كان موضوعًا على الجهة اليمنى من القتيل.

وأحدثت الواقعة حالة من الصدمة في البلاد.

وشارك في التشييع، وزير الري والمياه سليشي بقلي، والمديرة التنفيذية لهيئة الكهرباء أزيب أسناقا، ووزير الري السابق المايو تقنو، وعدد من المسؤولين، وسط إجراءات أمنية مشددة .

Funeral procession of Semegnew Bekele travels up Menelik II Avenue. Huge crowds to mourn national hero can be heard across #addisababa pic.twitter.com/u7VCTiJSnE

— Jenni Marsh (@jenniCNN) July 29, 2018