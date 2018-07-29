ماذا قالت عهد التميمي بعد خروجها من سجون الاحتلال الإسرائيلي؟

قالت الأسيرة المحررة عهد التميمي، إنه على الرغم من كافة التحديات التي واجهتها داخل سجون الاحتلال إلى أنها أصبحت أكثر قوة وصلابة في مواجهته.

وأضافت في تصريح خاص لإرم نيوز :” على الرغم من أنني تعرضت لظروف اعتقال صعبة في البداية ولكنني استطعت أن أحقق انجاز كبير بصمتي داخل قاعة التحقيق، وعلى الرغم من أن الحكم كان قاسياً عليّ إلا أنني لم أستسلم أبداً”.

وتابعت قولها:” استطعت رغم كل شيء أن أكمل نضالي داخل السجن أن أقرأ الكتب التي أحبها وأن أقوي لغتي الإنجليزية كنت أمارس التمارين الرياضية كعادتي، لم أجعل السجن يؤثر في حياتي”.

وأكدت التميمي أنها على الرغم من كل الصعوبات التي واجهتها إلا أنها استطاعت أن تقدم امتحان الثانوية العامة الانجاز هذا العام.

وقالت:” أشكر كل من وقف إلى جانبي إلى كل من قدم لي الدعم لكل من فرح بعد الإفراج عني أنا ابنتكم وأتمنى الفرح للجميع”.

أما والد عهد باسم التميمي قال لإرم نيوز:” رغم كل الصعوبات التي مرت بها عهد داخل سجون الاحتلال إلا أنها استطاعت أن تتحدى كل الصعاب وأن تخرج بذات قوتها بثباتها على الحق وعدم استسلامها لكل الاهانات التي تعرضت له داخل سجون الاحتلال”.

وأضاف:” عهد أصبحت رمز النضال الفلسطيني بفضل العالم أجمع، لن ننسى وقوفهم معنا وجمعهم أكثر من 2 مليون توقيع من أجل الافراج عن عهد، لن ننسى هذه الوقفات وستبقى عهد كما اعتاد الجميع”.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قد أفرجت اليوم الأحد، عن الفتاة عهد التميمي (17 عاما)، ووالدتها ناريمان، بعد أن قضيتا في سجون الاحتلال مدة 8 أشهر؛ بحجة “إعاقة عمل جنديين إسرائيليين، ومهاجمتهما”.

وتعتبر عهد رمزاً للمقاومة، وتنتمي الى اسرة معروفة بمقاومة الاحتلال الاسرائيلي، وتصدت لجنود اسرائيليين في حوادث سابقة وانتشرت صورها في كافة انحاء العالم.

ويرى الفلسطينيون في عهد التميمي مثالا للشجاعة في وجه التجاوزات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبر العديد من الاسرائيليين أنها مثال على الطريقة التي يشجع الفلسطينيون فيها اولادهم على الحقد.

وكانت التميمي اعتقلت في 19 كانون الأول 2017، بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه مع ابنة عمها نور التميمي، تقتربان من جنديين إسرائيليين يستندان إلى جدار في باحة ببلدة النبي صالح شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، وتطلب الفتاتان من الجنديين مغادرة المكان، وتقومان بركلهما، وصفعهما.