يلقب بنابغة الاقتصاد.. إيران تعتقل رجل الأعمال الأحوازي شهرام جزائري

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، في وقت متأخر من مساء السبت، رجل الأعمال البارز “شهرام جزائري” الذي ينحدر من أصول عربية.

وزعمت السلطات أنها اعتقلت جزائري أثناء محاولته الهروب من إيران باتجاه تركيا.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا”، إن “السلطات الأمنية اعتقلت رجل الأعمال جزائري عند منفذ ماكو غرب إيران المحاذي للحدود التركية”، مشيرة إلى أن “اعتقال جزائري نتيجة الحكم عليه بسبب أنشطة اقتصادية”.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن “جزائري حاول التخفي مع مجموعة من اللاجئين الأفغان الذين يغادرون إيران بإتجاه تركيا، إلا إنه تم التعرف عليه واعتقاله من قبل قوات حرس الحدود الإيراني عند منفذ مدينة ماكو الايرانية الحدودية مع تركيا” بحسب ما زعمته تلك المصادر.

وشهرام جزائري الذي يبلغ من العمر 46 عاماً، والمولد في مدينة الأحواز من أبي عربي وأم من العاصمة طهران، يعد من كبار رجال الأعمال في إيران.

والقي القبض على جزائري في 13 نوفمبر 2001 بتهمة الفساد المالي والرشوة، وحكم عليه بالسجن 13 عاماً، ثم أطلق سراحه في الثالث من اكتوبر 2014، ووصفت الاتهامات التي حكم عليها بأنها “أعظم قضية فساد اقتصادي في تاريخ إيران”، كما يلقب بأنه “نابغة الاقتصادي الإيراني”.

بعد ذلك واصل أنشطته الاقتصادية وسعى العام الماضي لتأسيس مصرف استثماري باسم “بنك شهرام الدولي”، وكان يعد من المستشارين الاقتصاديين ويسمح له بدخول مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان).

ووفقا لرجل الأعمال الإيراني “شهرام جزائري”، فإن أنشطته الاقتصادية خارج إيران وليس هناك نشاط اقتصادي في إيران.