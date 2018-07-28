وصفه بـ”العنصري”.. استقالة نائب عربي من “الكنيست” الإسرائيلي

أعلن النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي زهير بهلول اليوم السبت، استقالته، واصفًا البرلمان الإسرائيلي بـ”العنصري” بعد إقراره قانون الدولة اليهودية القومية المثير للجدل.

وقال بهلول النائب عن حزب “الاتحاد الصهيوني المعارض”، إنه لا يتحمل فكرة البقاء في المجلس الذي أقر هذا القانون، وأعلن “انا أستقيل من الكنيست”.

وأضاف، أن “قانون الدولة اليهودية القومية يزيل العرب رسميًا ودستوريًا من مسار المساواة في إسرائيل”، متسائلًا “هل أقف متفرجًا؟ هل أعطي شرعية لهذا البرلمان المدمر والعنصري والمتطرف”.

وقال إن استقالته تصبح نافذة رسميًا في أيلول/سبتمبر، عندما يعود البرلمان للانعقاد بعد انتهاء العطلة الصيفية، واعدًا بأنه لن يتراجع عن قراره.

وينص القانون الذي أقرّ الأسبوع الماضي على أن إسرائيل هي “الدولة القومية للشعب اليهودي”، وأن “حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط”.

كما ينص أيضًا على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل، بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة “تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته”.

ولدى إقرار القانون في الكنيست قام نواب القائمة المشتركة العرب بتمزيق نصه احتجاجًا، ووصفوه بـ”العنصري”.

ويقدّر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة، وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان إسرائيل، ويشكون من التمييز خاصة في مجالي الوظائف والإسكان.

وقدمت رابطة المحامين الدروز التماسًا لدى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن بالقانون، باسم 130 شخصية درزية بينهم أعضاء دروز في الكنيست، وضباط كبار في الجيش الإسرائيلي.

والجمعة التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الزعيم الروحي لطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف وجنرالًا درزيًا متقاعدًا.