زعيم حزب الشعب الإيراني يتوقع انهيار حكومة روحاني

توقع زعيم حزب الشعب الإصلاحي في إيران، محمد زارع فومني، انهيار حكومة الرئيس حسن روحاني؛ إذا استمرت الأوضاع المتردية على ما هي عليه اليوم.

وقال: “أتوقع أن حكومة روحاني التي تسببت بكوارث ومشاكل ستنهار ولن تبقى حتى عام 2021”.

وأضاف فومني، في مقابلة مع موقع “فردا نيوز” الإصلاحي، اليوم السبت، أن “على الرئيس حسن روحاني أن يستقيل؛ بسبب الوضع المتردي في البلاد؛ لأن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى كارثة في البلاد، ومنها انهيار حكومة روحاني”.

ووصف فومني أداء حكومة روحاني بالمخزي، معتبرًا أن “روحاني سيواجه تحديات سيئة للغاية، وإذا لم يغير حكومته ستجبره الأوضاع على الاستقالة”.

وجدد الزعيم السياسي الإصلاحي تأكيده على أنه “لا طريق أمام روحاني إلا اتخاذ موقف حازم وصارم، بتغيير حكومته من أجل مواصلة مهامه، وإلا عليه التنحي والسماح لشخصية قوية أن تكون مكانه”.

ورفض أن يتولى مسؤول عسكري الحكومة في حال تعرضت حكومة الرئيس روحاني للانهيار، وقال: “أنا لا أؤمن بحكومة عسكرية”.

وتابع زعيم حزب الشعب الإصلاحي: “التهديدات الخارجية لا توجه فقط للرئيس روحاني، بل هي تهديدات وتحديات للشعب بأكمله، ولهذا يواجه بلدنا تحديًا كبيرًا، وأحد هذه التحديات هو تدهور ثقة الجمهور بالنظام والأحزاب السياسية”.

ويوم الأربعاء الماضي، أقال الرئيس روحاني محافظ البنك المركزي ولي الله سيف من منصبه، وقرر تعيين “عبدالناصر همتي” بدلًا عنه، ويأتي هذا القرار ضمن حزمة تعديلات يجريها الرئيس روحاني على الفريق الاقتصادي لحكومته؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.