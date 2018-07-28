انفجارات وإطلاق نار في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان

قال مسؤولون محليون اليوم السبت إن عددًا من الانفجارات وقع في مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان كما تسنى سماع دوي أعيرة نارية في المنطقة التي وقعت بها الانفجارات.

وقال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم الحكومة الإقليمية إن انفجارًا وقع في المدينة لكن لم تتضح بعد طبيعة الانفجار أو هدفه.

وتسنت رؤية دخان يتصاعد فيما هرعت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى المكان، ولم ترد أنباء عن تسجيل خسائر حتى الآن.

والهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات في مدينة جلال أباد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ولم يصدر إعلان للمسؤولية حتى الآن لكن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن هجمات في الآونة الأخيرة وله معقل كبير في إقليم ننكرهار المجاور على الحدود مع باكستان.