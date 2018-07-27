احتجاز رئيس أرمينيا السابق روبرت كوتشاريان

قال محامي رئيس أرمينيا السابق روبرت كوتشاريان إن محكمة أرمينية أمرت باحتجازه الجمعة لاتهامه بمحاولة الاستيلاء على السلطة.

وأضاف المحامي أرام أوربيلان أن كوتشاريان كان في المحكمة واقتيد إلى مكان احتجازه. وكوتشاريان هو ثاني رئيس تولى رئاسة أرمينيا في الفترة من 1998 إلى 2008.

ونفى كوتشاريان الاتهامات الموجهة إليه وقال إن لها دوافع سياسية.

واتهمه المحققون بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري خلال الأحداث التي سبقت انتخابات مارس آذار 2008 عندما تم انتخاب حليفه سيرج سركسيان رئيسا للبلاد.

وفي شهري فبراير شباط ومارس آذار من عام 2008 نظمت المعارضة مظاهرات احتجاجا على نتائج الانتخابات وقالت إن مرشحها ليفون تير بتروسيان هو الفائز في الانتخابات.

وفضت الشرطة الاحتجاجات ولقي عشرة أشخاص حتفهم في اشتباكات مع قوات الأمن. وأيدت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات.

وانتخب البرلمان في الثامن من مايو أيار هذا العام نيكول باشينيان رئيسا للوزراء. وكان باشينيان ناشطا معارضا وقت احتجاجات 2008 وسجن في يونيو حزيران 2009 بتهمة التحريض على الاضطرابات خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات.