ثلاث نساء يكشفن تلقيهن المال مقابل الصمت حول علاقتهن بترامب

المصدر: أ ف ب

أعلن مايكل أفيناتي، محامي ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، التي تؤكد أنها أقامت علاقة مع دونالد ترامب الجمعة، أنه يمثل ثلاث نساء أخريات تلقّين المال من الرئيس الجمهوري لقاء صمتهن حول علاقاتهن به.

وغرد أفيناتي:”ثلاث نساء أخريات”، وكان هذا المحامي أطلق حملة إعلامية ضخمة ضد ترامب منذ كشف قضية ستورمي دانيالز.

وأضاف:”كلهن تلقين المال لقاء صمتهن”.

وتابع:”حان الوقت ليقول مايكل كوهن، وترامب، كلَّ الحقيقة إلى الشعب الأمريكي”.

وصرح للصحفيين، مساء يوم الخميس، في لوس أنجلوس:”تلقّت النساء الثلاث المال ليصمتن قبل انتخابات 2016″.

وتلاحق ستورمي دانيالز ترامب لإلغاء اتفاق السرية الموقع في 2016، ووافقت فيه لقاء 130 ألف دولار على أن تلزم الصمت حول علاقة إقامتها معه في 2006.

ودفع مايكل كوهن محامي ترامب هذا المبلغ.

في المقابل نفى ترامب إقامة علاقة مع دانيالز، لكنه أقرَّ لاحقًا أنه سدد المبلغ لمحاميه.

وهذا الأسبوع نشر حديث بين ترامب وكوهن سجله الأخير في 2016.

وتناول الحديث قضية فتاة مجلة “بلايبوي” كارين ماكدوغال، التي قالت إنها أقامت علاقة “مع ترامب لأكثر من 10 أشهر في 2006 و2007”.