ترامب ينفي معرفته باجتماع بين مسؤولين من حملته ومحامية روسية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، معرفته باجتماع عقد عام 2016، بين مسؤولين كبار من حملته الانتخابية ومحامية روسية، وعد خلاله الروس بتقديم معلومات “قذرة” عن منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون؛ وذلك ردًا على اتهامات محاميه السابق.

وفي التاسع من حزيران/يونيو 2016، التقى دونالد ترامب الابن وجاريد كوشنير صهر الرئيس، بالمحامية الروسية ناتاليا فيزيلنيتسكايا، التي قالت إنها ستقدم لهما معلومات من الحكومة الروسية تهدف إلى مساعدة ترامب على الفوز في الانتخابات.

ونفى ترامب مرارًا أي علم له بالاجتماع، لكن وبحسب العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، فإن محاميه السابق مايكل كوهين الذي يتعرض لتحقيق فدرالي، يقول الآن إنه كان حاضرًا عندما أخبر دونالد جونيور والده بشأن العرض الروسي للقاء، ووافق ترامب.

وكتب ترامب في تغريدة: “لم أكن أعلم بالاجتماع مع ابني دونالد جونيور، يبدو لي وكأن شخصًا يحاول اختلاق القصص لتخليص نفسه من مأزق”، في إشارة إلى محاميه السابق كوهين.

وأكد الرئيس وابنه ومحاموه وغيرهم من مسؤولي الإدارة الأمريكية مرارًا، على أن ترامب لم يكن على علم بالاجتماع حتى تكشفت الأنباء عنه في تموز/يوليو 2017.

ويعتبر تأكيد كوهين مهمًا للغاية، ففي حال تمكن من إثباته فيمكن أن تكون هذه خطوة مهمة على طريق إثبات التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا لمساعدة المرشح الجمهوري على الفوز بالرئاسة، وهو محور تركيز تحقيق يقوم به المفتش الخاص روبرت مولر.

كما أنه سيزيد التكهنات حول الضرر الذي يمكن أن يلحقه كوهين بترامب الذي كان مخلصًا له في السابق، في حال اختار التعاون مع المحققين الفدراليين.

وتولى ترتيب الاجتماع المثير في برج ترامب منتج للأعمال الموسيقية يدعى روب غولدستون، اتصل بدونالد ترامب جونيور ليقول له إن لديه “وثائق رسمية ومعلومات تسمح بإدانة هيلاري وتعاملاتها مع روسيا وقد تكون مفيدة لوالدك”.

ورد دونالد ترامب جونيور: “يعجبني ذلك” وقبل الدعوة، إلا أنه قال بعد ذلك إنه لم يتم تقديم “معلومات مفيدة” وإن الاجتماع تركز بشكل خاص على تبني الأطفال الروس.

وقالت شبكتا “سي إن إن” و”إن بي سي” نقلًا عن مصادر لم تكشف عنها، إن كوهين مستعد للإدلاء بهذه الإفادة إلى مولر.

وحتى الآن، دان المحقق الخاص أكثر من 30 شخصًا، من بينهم 12 عميل استخبارات روسيًا، هذا الشهر، بتهم قرصنة شبكة أجهزة كمبيوتر للحزب الديمقراطي ونشر معلومات مسروقة.

ومانفورت هو أول مساعد سابق في حملة ترامب سيتم سجنه في إطار التحقيق، ويواجه تهم غسيل أموال وتهرب من الضرائب وغيرها من التهم.

ويؤكد ترامب المتهم بالتهاون مع الرئيس فلاديمير بوتين، أنه الرئيس الأقسى على موسكو، وينفي أي تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا.

وفي وقت لاحق اليوم الجمعة، من المقرر أن يجتمع ترامب مع مجلسه للأمن القومي؛ لبحث أمن الانتخابات، بعد أن حذر رؤساء الاستخبارات الأمريكية من أن روسيا ستحاول التدخل مرة أخرى في انتخابات منتصف الولاية، التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر.