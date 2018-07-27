استطلاع: غالبية من البريطانيين تؤيد إجراء استفتاء جديد حول بريكست

كشف استطلاع للرأي، نشرت نتائجه اليوم الجمعة، للمرة الأولى أن غالبية من البريطانيين تؤيد إجراء استفتاء جديد حول النتيجة النهائية للمفاوضات حول بريكست، بينما رفضت المفوضية الأوروبية مقترحات لندن الجديدة حول تعاون جمركي في المستقبل.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد “يوغوف” لصحيفة “ذي تايمز” وشمل 1653 شخصًا أن حوالى 42 % من البريطانيين يرون أنه من الضروري تنظيم استفتاء جديد بعد المفاوضات، مقابل 40 % لا يرغبون في ذلك.

وكانت فكرة تنظيم استفتاء جديد التي تدعمها خصوصًا منظمة “بيبل فوت” تقدمت في الأسابيع الأخيرة مع الدعم الذي قدمته وزيرة التعليم السابقة جاستن غرينينغ.

وأطلقت صحيفة “ذي إندبندنت” الأربعاء عريضة جمعت أكثر من مائتي ألف توقيع حتى صباح اليوم الجمعة.

ويأتي هذا الاستطلاع بينما رفض كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، أمس الخميس، خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تهدف إلى الإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع القارة بعد بريكست المقرر في 29 آذار/مارس 2019، عبر إقامة نظام جديد لمراقبة السلع يمكن لبريطانيا أن تؤمن عبره مراقبة وجمع الرسوم الجمركية على حدودها مع الاتحاد الأوروبي.