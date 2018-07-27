وفاة ديماتشي “مانديلا كوسوفو” عن عمر ناهز 82 عامًا

أعلن مسؤولون في كوسوفو عن وفاة “آدم ديماتشي”، الذي ظل سجينًا سياسيًا لفترة طويلة في كوسوفو، حتى اشتهر بين الألبان “بمانديلا كوسوفو”؛ لنضاله ضد الحكم الصربي.

وتوفي ديماتشي، أمس الخميس، عن عمر ناهز 82 عامًا.

وقضى ديماتشي 28 عامًا وراء القضبان في صربيا في الحقبة اليوغوسلافية، واعتبر رمزًا لكفاح الأغلبية الألبانية في كوسوفو ضد حكم يوغوسلافيا الشيوعية، ومن بعدها صربيا من أجل الحصول على حقوق أكبر ونيل الاستقلال.

وقال رئيس كوسوفو هاشم تقي على صفحته في موقع “فيسبوك”: “من الصعب علينا أن نستوعب أن رمز نضالنا قد رحل… لقد ظل دائمًا لا ينكسر أو يتزعزع في وجه أي تحدٍ”.

وأعلن تقي الحداد لمدة ثلاثة أيام لرحيل ديماتشي.

وبعد خروج ديماتشي من السجن عام 1990، انخرط في الدفاع عن حقوق الإنسان حتى عام 1995، ليرصد الانتهاكات في عهد سلوبودان ميلوسيفيتش.

ونال الراحل جائزة “ساخاروف” التي يمنحها البرلمان الأوروبي؛ وذلك تكريمًا لجهوده في مجال حقوق الإنسان عام 1991.

وانفصلت كوسوفو عن صربيا عام 2008، بعد نحو عقد من حملة قصف جوي لحلف شمال الأطلسي أنهت قمع القوات الصربية للألبان.

واعترفت نحو 115 دولة باستقلال كوسوفو، من ضمنها 23 من دول الاتحاد الأوروبي، لكن روسيا والصين حليفتي صربيا تعرقلان مساعيها للحصول على عضوية الأمم المتحدة.