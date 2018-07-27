كوهين: ترامب كان على علم باجتماع مع الروس في برجه

نقلت شبكة (س.إن.إن)، الخميس، عن مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله، إن ترامب كان على علم مسبق باجتماع عقد في يونيو/ حزيران 2016 في برج ترامب، والذي عرضت خلاله مجموعة من الروس تقديم معلومات تضر بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ونسبت الشبكة إلى مصادر مطلعة لم تكشف عنها القول: إن كوهين مستعد لتأكيد ذلك للمحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وقال رودي جولياني محامي ترامب لرويترز، في إشارة إلى كوهين: “لا يمكن تصديقه”. وفيما يتعلق بالتحقيق الذي يجريه مولر قال جولياني: “إذا اعتمدوا عليه، فمن شأن ذلك أن يدمر أي قضية لديهم”.

وقال شخص مطلع على التحقيقات لرويترز: إن الادعاء في نيويورك يحقق مع كوهين بتهمة الاحتيال المصرفي والضريبي، وفي مخالفات محتملة لقوانين الحملة تتعلق بدفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، التي تقول إنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب وفي مسائل أخرى تتعلق بحملة ترامب.