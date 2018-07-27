كوريا الشمالية تبدأ عملية إعادة رفات جنود أمريكيين إلى واشنطن

المصدر: أ ف ب

أعلن البيت الأبيض الخميس أن كوريا الشمالية بدأت عملية إعادة رفات جنود أمريكيين سقطوا خلال الحرب الكورية التي اندلعت بين عامي 1950 و 1953.

ويأتي ذلك تنفيذًا للتعهد الذي قطعته بيونغ يانغ خلال القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تضم على متنها رفات هؤلاء الجنود “غادرت وونسان في كوريا الشمالية”.

ولاحقًا أظهرت صور تلفزيونية وصول الطائرة العسكرية الأمريكية إلى كوريا الجنوبية.

ونقلت “يونهاب” عن مصدر حكومي في سيول، قوله إن من المتوقع أن يُعاين مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية الرفات في كوريا الجنوبية قبل إرسالها للكشف عليها في هاواي.