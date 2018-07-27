الصراع بين أردوغان وغولن يصل إلى جنوب أفريقيا

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سلطات جنوب أفريقيا، مما أسماه “السقوط في فخ خطابات” تنظيم فتح الله غولن.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان مساء الخميس، بمدينة جوهانسبرغ، خلال اجتماع قادة رأي المجتمع المسلم في جنوب أفريقيا.

وقال أردوغان مخاطبًا السلطات في جنوب أفريقيا: “إنني كأخ لكم أرى من الفائدة لفت انتباهكم لأن لا تنخدعوا بخطابات هذه المنظمة والعباءات التي تتستر بها”.

وأضاف: “ندرك سعي غولن لاستقطاب المسلمين بجنوب أفريقيا عبر المؤسسات التعليمية على وجه الخصوص”، لكنه حذر من أن “التقية والكذب يعتبران أكثر أداتين تلجأ إليهما المنظمة”.

وانطلقت الأربعاء، أعمال قمة قادة دول مجموعة “بريكس” (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا)، بمشاركة تركية.

وتستمر القمة 3 أيام، وتعقد تحت شعار “بريكس في أفريقيا: التعاون من أجل المشاركة في النمو الشامل وتقاسم الرخاء في الثورة الصناعية الرابعة”.

يذكر أن دول المجموعة تسيطر على أكثر من 20% من الاقتصاد العالمي، ويشكل عدد سكانها 40% من إجمالي سكان العالم.