إيران.. هروب عائلة رئيس البنك المركزي المقال إلى أستراليا

كشفت تقارير صحفية إيرانية، الخميس، عن هروب عائلة رئيس البنك المركزي المقال ولي الله سيف، إلى أستراليا خوفًا من اعتقالهم بسبب تورطهم بقضايا فساد مالي.

وقال موقع “رجا نيوز” المعروف بصلته بالتيار المتشدد في إيران، إن “ولي الله سيف كان يعمل منذ أشهر على إرسال عائلته إلى إستراليا، وتمكن من ذلك مؤخرًا بعدما حصلوا على إقامة دائمة في هذا البلد”.

وأصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، مرسومًا رئاسيًا بإعفاء محافظ البنك المركزي ولي الله سيف، من منصبه وتعيين عبدالناصر همتي بدلاً عنه، وذلك ضمن حزمة تعديلات يجريها روحاني على الفريق الاقتصادي لحكومته في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

بدوره، دعا القيادي البارز في التيار المتشدد بإيران حميد رسائي، السلطات الحكومية، إلى حظر السفر على ولي الله سيف ومنعه من مغادرة إيران.

وأضاف رسائي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، الخميس، أن “زوجة ولي الله سيف مع 4 من أبنائها (فتاتين وولدين) تمكنوا من ترك إيران بعد حصولهم على الإقامة الدائمة في أستراليا”.

وتساءل رسائي “هل يلتحق ولي الله سيف بعائلته في أستراليا”.

وشهدت العملة المحلية الإيرانية (الريال) في عهد ولي الله سيف الذي استمر 5 سنوات، تراجعاً بشكل غير مسبوق، ما دفع بعض المحتجين إلى المطالبة بإقالته من منصبه.