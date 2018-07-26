عقب تهديد ترامب.. وزير الخارجية التركي يتحدث مع نظيره الأمريكي

قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن الوزير مولود تشاووش أوغلو تحدث اليوم الخميس مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

جاء ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على أنقرة إذا لم تفرج عن قس أمريكي تحتجزه.

وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “الولايات المتحدة ستبدأ بفرض عقوبات واسعة ضد تركيا”.

وأضاف أن العقوبات “بسبب الاحتجاز الطويل لمسيحي عظيم ووالد عائلة، والإنسان الرائع القس أندرو برانسون، ينبغي إطلاق سراح هذا الرجل المؤمن فورًا”.