بعد 17 عامًا.. التعرف على هوية أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر

كشفت السلطات في مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الخميس، عن هوية أحد ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة، بعد 17 عامًا من الهجوم.

وأفادت سلطات الطب الشرعي في المدينة، بأنه تم التعرف على هوية الضحية من خلال تحليل الحمض النووي لرفاته، بحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

وذكرت الشبكة أن الضحية هو، سكوت مايكل جونسون، ويبلغ من العمر 26 عامًا.

وأضافت أن جونسون، هو الشخص رقم ألف و642 من بين الذين تم التعرف على هوياتهم حتى الآن، من بين ضحايا الهجمات التي أسفرت عن مقتل ألفين و753 شخصًا، حسب المصدر نفسه.

وذكرت الشبكة، أن جونسون، كان موظفًا في شركة خدمات مصرفية واستثمارية في الطابق الـ89 في أحد برجي مركز التجارة العالمي.

وأوضحت أن محاولات عديدة سابقة فشلت في التعرف على رفات الضحية، لكن الخبراء تمكنوا أخيرًا من ذلك عن طريق جمع أدلة كافية من خلال تحليل الحمض النووي.