ترامب يطالب تركيا بالإفراج “فورًا” عن القس برانسون‎

المصدر: أ ف ب

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا، يوم الخميس، بالإفراج “فورًا” عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي وضع في الإقامة الجبرية بعد طول اعتقال، ولا يزال يحاكم بتهمتي “الإرهاب” و”التجسس”.

وغرد الرئيس الأمريكي، بعيد تهديد نائبه مايك بنس بفرض عقوبات على أنقرة في هذا الملف، أن “الولايات المتحدة ستفرض عقوبات شديدة على تركيا لاعتقالها الطويل للقس أندرو برانسون، وهو مسيحي رائع ورب عائلة، إنه يعاني كثيرًا، هذا الإنسان المؤمن البريء ينبغي الإفراج عنه فورًا”.

وفي وقت سابق، أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض “عقوبات شديدة” على تركيا إذا لم تتخذ “تدابير فورية للإفراج” عن برانسون.

وقال بنس إنه يحمل “رسالة من رئيس الولايات المتحدة” دونالد ترامب، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته مفادها “أطلقوا سراح القس أندرو برانسون أو انتظروا عواقب” قراراتكم.

ويعتبر اعتقال القس برانسون أحد أبرز المواضيع العالقة التي تدفع باتجاه توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وكان القس اعتقل في تركيا في تشرين الأول/أكتوبر 2016 ويحاكم منذ الربيع الماضي بتهمة “الإرهاب والتجسس”.

وكان مايك بنس تحادث مع القس برانسون يوم الأربعاء إثر خروجه من السجن، وقال أمام ابنته التي شاركت، الخميس، في اجتماع في مقر وزارة الدفاع الأمريكية: “أعدك كما وعدت والدك البارحة بأن الرئيس ترامب وأنا معه، سنواصل العمل لضمان إطلاق سراح والدك”.