ترامب يتهم “تويتر” باستهداف الجمهوريين

اتَّهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقع “تويتر”، اليوم الخميس، بتقييد ظهور جمهوريين بارزين على الموقع، ولم يقدم دليلًا، لكنه تعهد بالتحقيق في الأمر.

وقال الرئيس الجمهوري، في تغريدة:”تويتر يقوم بفرض حظر ظل على جمهوريين بارزين”، مضيفًا:”هذا ليس جيدًا، وسنُمعن النظر بهذا الفعل التمييزي غير القانوني على الفور”.

ويتضمن هذا الإجراء الحد من ظهور المستخدم في نتائج البحث، خاصة البحث على “تويتر”.

وجاءت تغريدة ترامب، بعد تقرير على منصة “فايس” الإخبارية، أمس الأربعاء، تحدث عن تعرض رونا مكدانيال رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وجمهوريين آخرين، بينهم المتحدث باسم ترامب الابن “لحظر الظل”.

وكتبت مكدانيال على “تويتر”:”يجب أن يشعر كل أمريكي بالقلق إزاء فكرة قيام شركات للتواصل الاجتماعي بحجب وجهات نظر سياسية بعينها، ويُدين تويتر للشعب بإجابات عن حقيقة ما يحدث”.

ولم يعلّق “تويتر” على تغريدة ترامب، لكن متحدثًا باسمه قال إن الشركة لا تقوم “بحظر الظل”.

وأضاف، في بيان:”نحن على علم بأن بعض الحسابات لا تظهر تلقائيًا في صندوق البحث الخاص بنا، ونحن بصدد إدخال تغييرات لعلاج الأمر”.

وقال الموقع إن التكنولوجيا المستخدمة تعتمد على سلوك المستخدم، وليس على آرائه السياسية.

وأدخل “تويتر” تغييرًا على سياسته في الـ 12 من يوليو/ تموز لزيادة مصداقية الخدمة، والحد من عمليات التلاعب المشتبه بها، وكلف التغيير أكثر 100 مستخدم شعبية خسارة حوالي 2% في المتوسط من متابعيهم، وذلك بحسب شركة “كيهول” لبيانات مواقع التواصل الاجتماعي.