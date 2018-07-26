نواز شريف: الانتخابات الباكستانية “سُرقت” لصالح عمران خان

قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، اليوم الخميس: إن “الانتخابات الباكستانية سُرقت لصالح رئيس حزب (حركة الإنصاف)، عمران خان، دون أن يشير إلى طرف بعينه”.

جاء ذلك في أول تعليق لشريف على سير الانتخابات العامة، التي شهدتها البلاد، أمس الأربعاء، وأشارت نتائجها الأولية إلى تقدم حزب عمران خان.

وأضاف في تصريحات أدلى بها من محبسه: “رغم الأداء السيء لحزب خان في إقليم خيبر باختونخوا، تم التلاعب لصالحه ليفوز فيه”، حسب ما نقلت صحيفة “باكستان توداي”.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن بطل الكريكت الباكستاني السابق عمران خان،، فوز حزبه في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل يوم، وشهدت توترًا وسط اتهامات بالتزوير. وصرح خان في مداخلة عبر التلفزيون مباشرة من مقره في بني غالا، على بعد بضعة كيلومترات من إسلام أباد: “لقد نجحنا ومنحونا تفويضًا”.

وخلال الشهر الجاري، ألقي القبض على شريف لدى عودته من بريطانيا، وتم زجّه في السجن ليقضي محكوميته البالغة 10 أعوام؛ بعد توجيه اتهامات فساد بحقه.

وتابع شريف: “هدفنا هو تمكين جماهير الناخبين، لكن هذه نتيجة انتخابات مسروقة”.

وفي السياق، أعرب شريف عن دهشته إزاء الخسائر التي طالت الحزب الذي أسسه “حزب الرابطة الإسلامية – جناح نواز”، ويتزعمه حاليًا شقيقه شهباز شريف.

وشهدت باكستان، الأربعاء، عملية اقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الوطني (البرلمان الاتحادي) ومجالس الأقاليم (البرلمانات الإقليمية).

وتنافس في هذه الانتخابات نحو 12 ألفًا و27 مرشحًا، لحجز 849 مقعدًا في كل من المجلس الوطني، ومجالس الأقاليم، بينها 272 مقعدًا منها في المجلس الوطني الباكستاني (البرلمان) “NA”، و577 مقعدًا في مجالس الأقاليم.

وحسب نتائج أولية غير رسمية، تقدم حزب “حركة إنصاف”، الذي يقوده بطل الكريكيت السابق، عمران خان، بحصوله على 116 من مقاعد البرلمان، من إجمالي 272.

وحلَّ حزب “الرابطة الإسلامية- جناح نواز”، في المرتبة الثانية، بحصوله على 58 مقعدًا، فيما نال حزب الشعب الباكستاني (الذي كانت تقوده الراحلة بنظير بوتو) 39 مقعدًا.

وأمس، اتهم شهباز شريف، رئيس حزب “الرابطة الإسلامية، جناح نواز”، اللجنة بالتزوير العلني، وعدم تزويد حزبه بنتائج معتمدة.