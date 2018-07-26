بيونغ يانغ تعيد إلى واشنطن رفات عسكريين أمريكيين الجمعة

المصدر: أ ف ب‎

تعيد بيونغ يانغ إلى الولايات المتحدة رفات عسكريين أمريكيين، غدًا الجمعة، قُتلوا أثناء الحرب الكورية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، ما يعني انطلاق عملية اتُخذ القرار بإجرائها أثناء القمة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وجاء قرار إعادة رفات العسكريين الذين سقطوا خلال الحرب الكورية بين 1950 و1953 في الاتفاق الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في 12 حزيران/يونيو.

وستتم عملية إعادة الرفات الأولى، الجمعة، في الذكرى السنوية الـ65 للهدنة التي أنهت الحرب، حسب ما نقلت “يونهاب” عن مصادر دبلوماسية.

ومن المفترض أن يتم نقل الرفات عبر أجواء مطار كالما الكوري الشمالي (شرق) حتى قاعدة أوسان الجوية، في جنوب سول. وبعدها سيتمّ نقلها إلى مختبر في هاواي. ورفض متحدث باسم الجيش الأمريكي التعليق على هذه المعلومات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أشار الأسبوع الماضي، إلى أن إعادة الرفات ستبدأ قريبًا، لكنه لم يؤكد المعلومات التي نشرتها الصحافة حول عملية نقل 50 إلى 55 جثة، الجمعة.

والتقى مسؤولون أمريكيون وكوريون شماليون، الأسبوع الماضي، في قرية بنمونجوم الحدودية، حيث تم توقيع الهدنة التي أنهت الحرب الكورية في المنطقة المنزوعة السلاح؛ لمناقشة هذه المسألة.

وبحسب منظمة قدامى المحاربين في الخارج، قُتل أكثر من 35 ألف أمريكي في شبه الجزيرة الكورية أثناء الحرب. ولا يزال 7700 منهم يعتبرون في عداد المفقودين، بينهم 5300 في كوريا الشمالية.

وسمح اتفاق أول بين واشنطن وبيونغ يانغ بإعادة 229 جثة بين عامي 1990 و2005، إلا أنه عُلق بعد تدهور العلاقات بين البلدين.