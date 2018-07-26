اعتقال ناشط سياسي سني بسبب انتقاده خامنئي

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية، الناشط السياسي من أهل السنة مختار زارعي، بسبب توجيه رسالة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، انتقد فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأفاد مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في كردستان، اليوم الخميس، بأن السلطات الأمنية اعتقلت الناشط السياسي في مدينة سنندج التابعة لإقليم كردستان غرب إيران ذات الغالبية السنية، مختار زارعي، على خلفية توجيه رسالة إلى المرشد علي خامنئي انتقد فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية في إيران.

وأوضح المركز، أن “السلطات الأمنية في سنندج استدعت السبت الماضي الناشط زارعي، وقامت بالتحقيق معه وأفرجت عنه، لكنها قامت باعتقاله في وقت متأخر من الليلة الماضية، وقامت بنقله إلى سجن سنندج المركزي”.

وانتقد الناشط زارعي في رسالته بحسب ما نشرتها منظمة “هرانا” الحقوقية الإيرانية، وهو يخاطب خامنئي، إنه “خلال هذه العقود الثلاثة، عندما أصبحت الزعيم الأعلى في إيران، شهدنا العديد من حالات السلوك غير الديمقراطي، وانتهاكات حقوق الإنسان والتخلي عن الحرية، وأقل مسؤولية أن تقوم بمساءلة المقصرين والإجابة عن أسئلتنا”.

وأضاف زارعي: “أتوقع منكم (خامنئي) أن تفسر وتوضح الأوضاع التي تعيشها البلاد، وكما توقعت في بداية هذه الرسالة، فإن الاعتقال والسجن محتملان، لكنهما غير عمليين”.

ويعد مختار زارعي، من أبرز الناشطين السياسيين من القومية الكردية، بحسب تقرير لمنظمة “هرانا” الحقوقية الإيرانية.