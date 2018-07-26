اليابان تعدم 6 من أعضاء طائفة نفذت هجومًا مميتًا بغاز السارين

أعدمت اليابان، اليوم الخميس، ستة أعضاء آخرين من طائفة “أوم شينريكيو” التي نفذت هجومًا مميتًا بغاز السارين على قطارات أنفاق طوكيو عام 1995.

وبذلك تكون السلطات أعدمت جميع أعضاء الطائفة وعددهم 13، بعدما أعدمت شنقًا زعيمها السابق “تشيزو ماتسوموتو”، الذي أشتهر باسم “شوكو أساهارا” وستة آخرين في السادس من تموز/يوليو الجاري.

وأسفر الهجوم عن مقتل 13 وإصابة 5800 شخص على الأقل، بعضهم بإصابات دائمة، وحطم أسطورة السلامة العامة.

وطائفة أوم شينريكيو، أو جماعة “الحقيقة السامية”، تمزج بين تأملات بوذية وهندوسية مع تعاليم تتعلق بنهاية العالم.

وارتكبت الطائفة سلسلة جرائم بينها هجمات متزامنة بغاز السارين على قطارات أنفاق طوكيو في ساعة الذروة في آذار/مارس 1995.

وقالت وزيرة العدل اليابانية “يوكو كاميكاوا” في مؤتمر صحفي “كان مستوى غير مسبوق من التطرّف وجرائم خطيرة يجب ألا تحدث ثانية، ولم تروّع شعب اليابان فحسب، وإنما روّعت الدول الأجنبية وهزت المجتمع”.

وأضافت “أمَرتُ بعمليات الإعدام بعد إمعان بالغ في التفكير”.