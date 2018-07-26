حفيدة الخميني تكشف حقيقة أصول عائلتها

نفت عاطفة إشراقي، حفيدة مؤسس النظام في إيران الراحل روح الله الخميني، أن يكون الأخير من أصول هندية، مضيفة أنَّ “لدينا جذورًا روسية من طرف الأب” وتقصد بذلك، جد الخميني وهو أحمد الموسوي الذي تشير المعلومات إلى أنه هندي الأصل.

وقالت عاطفة إشراقي التي تعيش في لندن منذ سنوات عديدة، في معرض ردّها على أسئلة وجهتها لها مجموعة من الإيرانيين عبر الإنستغرام، فيما إذا كان جدها الخميني من أصول هندية “ليس للعائلة جذور في الهند، وإنما لديه (الخميني) جذور روسية من جانب الأب”.

وتشير بعض التقارير إلى أن أجداد الخميني موطنهم الأصلي مملكة أوده الواقعة في شمال الهند، والتي كان يحكمها حاكم شيعي من أصول فارسية، وبسبب الانتشار البريطاني في الهند اضطر جد الخميني المعروف بـ “سيد أحمد” إلى مغادرة الهند عام 1830م إلى مدينة النجف العراقية.

وقاد الخميني عام 1979 ثورة ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوي، أدت إلى سقوط نظامه وتأسيس نظام ما سمي بـ”الجمهورية الإسلامية”.