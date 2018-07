انفجار قرب السفارة الأمريكية في بكين (فيديو وصور)

قالت الشرطة الصينية إن ما يبدو أنها “قطعة ألعاب نارية” انفجرت أمام السفارة الأمريكية في بكين اليوم الخميس مما أدى إلى إصابة مشتبه به عمره 26 عاما بجروح بسيطة.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان منفصل إن الانفجار نجم عن قنبلة وإن الشرطة تعاملت مع الواقعة ولم تذكر تفاصيل أخرى.

وذكرت الشرطة أنه لم تقع إصابات أخرى غير تلك التي لحقت بالمشتبه به الذي جرح في يده.

وكانت صحيفة جلوبال تايمز التي تديرها الدولة قد ذكرت في وقت سابق أن الشرطة اقتادت امرأة سكبت البنزين على نفسها في محاولة على ما يبدو لإحراق نفسها أمام السفارة.

