إسرائيل تبحث عن صاروخ سوري يعتقد بأنه سقط في بحيرة طبريا

ذكر متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن الشرطة تبحث في بحيرة طبريا عن صاروخ أطلق من سوريا، وربما سقط في البحيرة، اليوم الأربعاء.

وبعد أن دوّت صفارات الإنذار في جنوب هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، قال الجيش إنه جرى رصد إطلاق صاروخ من سوريا صوب إسرائيل، ويبدو أنه صاروخ طائش من القتال الدائر داخل سوريا.

وقال إسرائيليون على الشاطئ الشرقي لبحيرة المياه العذبة، إنهم سمعوا دوي انفجارات مع سقوط مقذوف في المياه، لكن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، قال إن “عمليات البحث الأولية لم تسفر عن العثور على شيء”.

وقال هاديسا رادا، وهو حارس إنقاذ على أحد شواطئ البحيرة لقناة تلفزيونية إسرائيلية: “بينما كنت أراقب المياه، شاهدت شيئًا يسقط. لم أرَ ما هو، لكني شاهدت الرذاذ من تأثير (الارتطام)”. وقال رجل آخر إنه سمع صوت صفير قبل الارتطام.

وثمة أمثلة عديدة لقذائف تسقط بالخطأ على الجانب الإسرائيلي من الجولان، خلال سنوات القتال السبع بين المعارضة السورية والقوات الموالية للرئيس بشار الأسد، لكن يُعتقد أن هذه أبعد مسافة وصل إليها صاروخ شارد، إذ لم يسبق أن قطع صاروخ مسافة بين سبعة وعشرة كيلومترات ليسقط في البحيرة.