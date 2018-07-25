إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الباكستانية

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة في باكستان أبوابها اليوم الأربعاء، وهي الانتخابات التي يبدو من الصعب التكهن بنتيجتها، وشهدت منافسة بين نجم الكريكيت السابق عمران خان، وحزب رئيس الوزراء السابق المحتجز نواز شريف.

وينفي شريف ارتكاب أي مخالفات، ويزعم أن المؤسستين العسكرية والقضائية القويتين هما اللتان دبرتا سقوطه. وحث أنصاره على منح حزبه الذي يتزعمه الآن شقيقه، فترة ولاية ثانية.

ويعتبر خان، شخصية معارضة منذ فترة طويلة، وناشط في مجال مكافحة الفساد.

ومن المتوقع أن يتضح الفائز المحتمل بالانتخابات حوالي الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي اليوم الخميس (22:00 بتوقيت غرينتش من يوم الأربعاء).