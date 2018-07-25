مسلحون عرب يغلقون مدينة تمبكتو في مالي قبيل إجراء الانتخابات

قال مسؤولون، إن محتجين مسلحين من العرب في مالي، أطلقوا النار في الهواء، وأحرقوا إطارات ومركبات في تمبكتو اليوم الأربعاء، مغلقين المدينة الصحراوية قبل أيام من انتخابات يُنظر إليها على أنها اختبار للاستقرار في أنحاء البلاد.

ويحتج الشبان العرب، ومعظمهم من صغار التجار، على تدهور الوضع الأمني في شمال مالي، حيث ينتشر عنف الإسلاميين المتشددين وانفصاليي الطوارق، ويسود توتر بين العشائر، منذ سيطرة جماعات مسلحة على بعض أنحاء المنطقة عام 2012.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع مصابين، ومن المقرر عقد انتخابات رئاسية في البلد الواقع غرب أفريقيا يوم الأحد المقبل.

وقال رئيس بلدية تمبكتو: “هذا أمر يبعث على الأسى”. وأضاف: “لا يزال المسلحون في المدينة… أنا على تواصل مع كل زعماء عشيرتهم لمحاولة إنهاء هذا الأمر”.