البرلمان التركي يجري تصويتًا أخيرًا على قانون أمني بديل للطوارئ

من المتوقع أن يجري البرلمان التركي تصويتًا نهائيًا، اليوم الأربعاء، على قانون أمني يعطي السلطات آلية نافذة لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب انقلاب عسكري فاشل، واستمرت عامين.

وكان أعضاء البرلمان، وافقوا على بنود القانون كل على حدة في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء.

ويمنح القانون الجديد حكام الأقاليم سلطات أوسع، ويمدد فترات الاحتجاز، ويتيح إقالة موظفين بالحكومة إذا كانت لهم صلات أو اتصالات بتنظيمات إرهابية، أو بكل ما يعتبر تهديدًا للأمن القومي.

وانقضى أجل حالة الطوارئ في الـ 18 من يوليو/ تموز، لكن معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان يقولون إن “الرئاسة التنفيذية الجديدة والإجراءات الأمنية المستجدة تمنحه سلطات كاسحة لخنق المعارضة”.

ويمكن لأردوغان بموجب النظام الرئاسي أن يصدر مراسيم تتعلق بأمور تنفيذية، ويعين ويقيل موظفين كبارًا منهم من يعمل في القضاء والنيابة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس/آذار إن “السلطات التركية احتجزت نحو 160 ألفًا بموجب قانون الطوارئ، وأقالت العدد نفسه تقريبًا، من الموظفين بالحكومة”.

وذكر وزير الداخلية في أبريل/ نيسان أن اتهامات وجهت رسميًا لحوالي 77 ألفًا من المحتجزين وأنهم ظلوا في الحبس على ذمة المحاكمة.