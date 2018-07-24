اعتقال نجل المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بتهمة التجسس لصالح الموساد

أكد موقع “عماريون” التابع للجناح الإعلامي للحرس الثوري الإيراني، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، اعتقال نجل المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد“.

ونقل الموقع في قناته الرسمية عبر “تلغرام”، أن “جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري (توحيد نوبخت) اعتقل نجل المتحدث باسم الحكومة”.

ومحمد باقر نوبخت هو الأمين العام لحزب الاعتدال والتنمية في إيران أحد الأحزاب المهمة في المشهد السياسي الإيراني، ومن تلك الأحزاب المتحالفة مع الرئيس الحالي حسن روحاني، ويتولى حاليًا منصب المتحدث باسم الحكومة ورئيس مؤسسة الموازنة والتخطيط.

وأشارت التقارير إلى أنه “نوبخت سيكون من جملة المسؤولين الذين ستطالهم التغييرات التي يعتزم الرئيس حسن روحاني اتخاذها يوم غد الأربعاء”، وفقًا لمصادر إيرانية.

وكانت مواقع إخبارية مؤيدة لحزب الاعتدال والتنمية بزعامة نوبخت، من بينها موقع “فردا نيوز” الذي نقل عن مصدر وصفه بالمطلع دون الكشف عن هويته “نفيه نبأ اعتقال نجل المتحدث باسم الحكومة”، معتبرًا أن “هذه الشائعات الهدف منها استهداف وتشويه صورة الحكومة الإيرانية والمسؤولين فيها”.

وفي 24 من يونيو/حزيران، أفاد تقرير لموقع إخباري إيراني معارض، أن وزارة الأمن (الاستخبارات) اعتقلت “توحيد نوبخت” نجل المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، بتهم عدة من بينها التجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد”.

ونقل موقع “آمد نيوز” عن مسؤول في حكومة الرئيس حسن روحاني قوله إن “توحيد نوبخت تم اعتقاله تهم اعتقاله بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وسوء التصرف المالي، وحمل واستخدام الأسلحة في مدينة رشت (شمال إيران) ضد الناس وترهيبهم، ولعب دور منصب مسؤول الحرس الأمني لرئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية والمتحدث باسم الحكومة”.

وتابع المسؤول الذي لم يفصح عن هويته إن “توحيد نوبخت تم القبض عليه مع وجود أموال طائلة بحوزته ووثائق تشير إلى تواصله وتسريبه للأخبار وإرسالها لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي”.