هاكرز روس يخترقون محطات الطاقة الأمريكية

كشفت إدارة الأمن القومي الأمريكية عن اختراق مجموعة من الهاكرز عددًا من الشركات الأمريكية المقدمة لخدمات ومرافق الكهرباء، ما يهدد بانقطاع التيار عن الآلاف من الأمريكيين، وفقًا لما نقله موقع ماشبل عن جريدة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن المخترقين الروس، هم مجموعة تحمل اسم Energetic Bear مدعومة من الحكومة الروسية، تمكنوا من سرقة مفاتيح الدخول وكلمات المرور من داخل الشركات المقدمة لتلك الخدمات، ما سهل عليهم النفاذ إلى داخل أنظمة تقديم تلك الخدمات، وأصبح التحكم الكامل بها في أيديهم.

وتعتبر تلك الهجمة هي الثانية من نوعها من جانب روسيا ضد الولايات المتحدة، حيث كانت الأولى في عام 2014، عندما تمكن الهاكرز من اختراق شبكة الطاقة في بعض الولايات.

ويشتهر الأسلوب الروسي في الاختراق بالتحكم في أنظمة الطاقة، حيث استهدف من قبل نظام الطاقة في أوكرانيا، ما تسبب في قطع الكهرباء عن حوالي ربع مليون أوكراني في 2016.