وزير إيراني: الشعب انتخبنا وعليه أن يتحمل العقوبات

قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، محمد شريعتمداري، إن حكومة الرئيس حسن روحاني هي حكومة انتخبها الشعب للمرة الثانية، ويجب عليه (الشعب) أن يتحمل العقوبات الأمريكية المقبلة.

وأضاف شريعتمداري، الذي كان رئيسًا للحملة الانتخابية لروحاني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 أيار/ مايو 2017، في مقابلة مع القناة الثالثة للتلفزيون الإيراني: “أقول للشعب أنتم من انتخبتم السيد روحاني وهذه الحكومة، وبالتالي يجب عليكم أن تتحملوا العقوبات والصعاب”.

وأوضح الوزير، الذي تشير التقارير الإيرانية إلى أنه سيكون أحد الوزراء الذين سيبعدهم الرئيس روحاني ضمن خطته الإصلاحية: “إننا نعيش ظروفًا صعبة للغاية وبالتالي يجب على الشعب أن يدرك ذلك”.

بدوره، هاجم النائب الأول للرئيس الإيراني ورئيس اللجنة الاقتصادية بحكومته، إسحاق جهانغيري، من وصفهم بالأطراف السياسية الداخلية التي تعمل على إضعاف حكومة روحاني في ظل الظروف المعقدة والصعبة التي تمر بها إيران.

وقال جهانغيري، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي عقب اجتماع للجنة الاقتصادية، مساء الثلاثاء: “أقول للجهات التي تسعى لتقويض الحكومة في الوضع الحالي الحساس والحرج، إن إضعاف الحكومة هو إضعاف للنظام كما أنه سيقوض أمل الناس في المستقبل”.

وشدد جهانغيري على أهمية التلاحم والوحدة بين الشعب والأحزاب السياسية من أجل تجاوز ما وصفها بـ”الأزمة الاقتصادية والسياسية الصعبة بسبب القرارات الأمريكية العدائية ضد إيران“.