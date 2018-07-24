إيفانكا ترامب تغلق خطًا للأزياء للتركيز على عملها في البيت الأبيض

قالت ممثلة عن إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيفانكا قررت إغلاق خط للأزياء يحمل علامة تجارية باسمها للتفرغ لعملها ضمن فريق المستشارين في البيت الأبيض.

وكوّن ترامب ثروة من أنشطة التطوير العقاري، وقد وصل إلى البيت الأبيض وهو يحمل محفظة استثمارية عائلية كبيرة استفادت كثيرًا من اسم العائلة.

ويقوم الرئيس الأمريكي بزيارات منتظمة لممتلكات تحمل علامة ترامب التجارية منذ توليه السلطة، مما دفع بعض منتقديه إلى الشكوى من أنه يستغل منصبه للترويج لمشاريعه الاستثمارية الخاصة.

وقالت متحدثة باسم خط أزياء إيفانكا ترامب، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه “بعد 17 شهرًا، وفي ظل عدم وجود إطار زمني لعودتها، اتخذت إيفانكا القرار الصعب بأنه ينبغي تصفية هذا النشاط من أجل أن تكون منصفة لشركاء العلامة التجارية وموظفيها”.

وذكرت الشركة أنها لن تجدد عقود التراخيص، وأن العقود القائمة ستكمل مدتها.