أردوغان: مكتبي سيتعامل مباشرة مع كبار المستثمرين المحتملين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لتيسير الاشتراطات للمستثمرين الأجانب بكل الوسائل، وإن مكتبه سيبدأ التعامل مباشرة مع المستثمرين الكبار المحتملين.

ودعا في كلمته أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم الدوائر المالية الدولية، لأن تضع ثقتها في مستقبل تركيا وقال إنه يجري إنشاء وحدات خاصة تخضع لمكتب الرئاسة لتولى أمر الاستثمارات المحتملة.

وعين الرئيس التركي زوج ابنته براءت ألبيرق في منصب وزير الخزانة والمالية، مما أذكى المخاوف بشأن آفاق السياسة النقدية.

وأبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الثلاثاء، مخالفًا التوقعات التي تنبأت برفعها بعد صعود التضخم لأعلى مستوى في 14 عامًا في يونيو حزيران.

وأبقى البنك على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع عند 17.75 بالمئة. وتوقع 15 من بين 16 خبيرًا اقتصاديًا استطلعت رويترز آراءهم زيادة أسعار الفائدة، وكان الخيار الأرجح هو رفع الفائدة بما يتراوح بين 100 و125 نقطة أساس.

وانخفضت الليرة، التي خسرت نحو 20 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري، إلى 4.91 مقابل الدولار بعد القرار من 4.7605 قبله مباشرة.

ويعارض أرودغان رفع أسعار الفائدة.