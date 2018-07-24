صحيفة: متسللون إلكترونيون روسيون يخترقون شبكات مرافق كهرباء أمريكية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن متسللين إلكترونيين روسيين اخترقوا شبكات مرافق الكهرباء الأمريكية، العام الماضي، وهو ما قد يكون مكنهم من التسبب في انقطاع التيار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بوزارة الأمن الداخلي قولهم إن المتسللين، الذين ينتمون لجماعة روسية ترعاها الدولة وتعرف باسم دراجونفلاي أو إنرجيتك بير، أعلنوا أنهم استهدفوا “مئات الأشخاص” في عام 2017.

وذكر التقرير أنهم استخدموا أدوات تقليدية مثل إرسال رسائل إلكترونية تبدو ظاهريًا من مرسل موثوق به أو رسائل تحتوي على فيروسات بهدف خداع الضحايا لإدخال كلمات السر الخاصة بهم وبالتالي السيطرة على شبكات مؤسسات تتعامل مع المرافق، ما يتيح للمتسللين الدخول إلى شبكات المرافق ذاتها.

وقال تقرير الصحيفة إن الوزارة تعتزم تقديم أربع إفادات، وتبحث عن أدلة بشأن محاولة الروسيين توجيه هجمات عن بعد.

ونقلت الصحيفة عن محققين قولهم، إنه لم يتضح إذا كان المتسللون فعلوا ذلك استعدادًا لهجوم أكبر مستقبلًا.

ويأتي التقرير وسط توترات متزايدة بين موسكو وواشنطن فيما يتعلق بالتسلل الإلكتروني. ووجهت هيئة محلفين اتحادية أمريكية الاتهام إلى 12 ضابط مخابرات روسي في تموز/ يوليو الجاري بالتسلل للشبكات الإلكترونية الخاصة بالحزب الديمقراطي ومرشحته في انتخابات الرئاسة عام 2016 هيلاري كلينتون.

ويحقق المستشار الخاص روبرت مولر في دور روسيا في انتخابات 2016، وما إذا كانت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب قد تواطأت مع موسكو. وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات وينفي الرئيس ترامب حدوث أي تواطؤ.