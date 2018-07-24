احتجاجات عمالية في مدينة عربية جنوبي إيران (فيديو وصور)

شهدت مدينة “معشور” العربية جنوبي إيران، اليوم الثلاثاء، احتجاجات لعمال في معمل للبتروكيمياويات بالمدينة بسبب عدم دفع رواتبهم المتأخرة منذ أشهر، بحسب ما أظهر مقطع فيديو نشرته قناة “صوت الشعب” الفارسية الداعمة للاحتجاجات في إيران.

وأكدت القناة أن “العشرات من الموظفين وأصحاب العقود في معمل للبتروكيمياويات نظموا وقفة احتجاجية أمام العمل للمطالبة بدفع رواتبهم المتأخرة من عدة أشهر”.

وقال أحد المتظاهرين بحسب ما أظهر مقطع الفيديو: “إن النظام لا يوجد لديه حل لمشاكل البلاد الحالية”.

وشهدت مدينة “رشت” شمال البلاد، تنظيم تظاهرة ضد حكومة الرئيس حسن روحاني، بسبب عدم التزامها بالوعود التي قطعتها في إعادة أموالهم المودعة في مؤسسة كاسبين المالية التي كانت أول مؤسسة مالية أعلنت إفلاسها.

وردد المتظاهرون شعارات منها “إذا لم تحل مشكلتنا، ستقوم عليكم القيامة” في إشارة إلى تصعيد الاحتجاجات، بحسب ما أظهر مقطع فيديو.

ويبلغ عدد المستثمرين في شركة كاسبين المالية المرخصة من البنك المركزي الإيراني نحو ألفي مستثمر، ولم تدفع هذه الشركة أموال المودعين فضلًاً عن عدم قيام السلطات بملاحقة المسؤولين عنها.